Hausse du prix de l'électricité : faut-il changer d'opérateur ?

Cyril Billerait est responsable d'un restaurant à Croix (Nord), et ses factures d'électricité ne cessent d'augmenter. Alors, il y a deux mois, il a décidé de changer de fournisseur, avec à la clé, des économies. "Le cout en kilowattheure est déjà plus intéressant, et surtout, l'abonnement est aussi moins cher que chez Engie", précise-t-il au 13H de TF1, dans le reportage en tête de cet article. Résultat : il économise 400 euros sur l'année.

Mais ce gérant nous explique aussi que pour lui, comparer les prix entre les fournisseurs est une première. "Avant, ce n'était pas quelque chose qu'on négociait. Mais maintenant, l'électricité devient aussi un poste où on négocie les tarifs, et on va au plus offrant. C'est nouveau. Ça fait 25 ans que je suis dans la restauration, on ne s'est jamais occupés de ça", indique-t-il.