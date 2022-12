Hausse de l'électricité et du gaz à partir du 1er janvier 2023 : à quoi faut-il s’attendre ?

Quand interviendront ces augmentations ? Pour le gaz, c’est à partir du 1er janvier, et au 1er février pour l’électricité. On le rappelle : tous les foyers individuels et les petites copropriétés sont concernés par ce bouclier tarifaire. Après février, y aura-t-il d’autres hausses sur vos factures ? La réponse est non. En tout cas, pas jusqu’au 30 juin pour le gaz. Pas de nouvelle hausse non plus jusqu’à fin 2023 pour l’électricité.

Toutefois, certains ménages se plaignent : "C’est le rôle du gouvernement de rentrer et d’intervenir dans le marché dans ces cas-là", interpelle un riverain, tandis qu'une mère de famille estime que cette augmentation ne va pas passer inaperçue. "Nous, on va la sentir. Mais on n’est pas les plus à plaindre", dit-elle.