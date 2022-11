Electricité, gaz : les Français font des efforts

Dans un atelier de poterie de Soufflenheim, le four fonctionne désormais la nuit. Le nombre de cuisson a été réduit et seules les zones réellement occupées sont éclairées. "Ça ne sert à rien d'illuminer cette partie où personne ne travaille maintenant. Et on a supprimé tous les tubes néons et remplacé par des LEDS", nous indique Richard Beck, directeur de Poterie Beck.