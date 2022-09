Électricité : particuliers et entreprises s'équipent pour éviter les coupures

Ce jour-là, Lionel livre un générateur d'une valeur de 25 000 euros à une entreprise de vidéo-surveillance. C'est le prix à payer pour sécuriser son activité. "On est une société de gardiennage. On a un système de télésurveillance, un centre, donc on ne peut pas se passer de courants. On ne pourra pas intervenir chez nos clients en cas d'alarme", explique Renée Latscha, directrice de Paro Sécurité à Wittelsheim (Haut-Rhin). Chez ce fabricant, les délais s'allongent jusqu'à trois mois d'attente pour se faire livrer un groupe électrogène.