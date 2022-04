Électricité : pourquoi le nord consomme-t-il moins que le sud ?

Chez ce retraité, tout fonctionne à l’électricité. Résultat, sa facture ne cesse d’augmenter. Cette année 2022, sa facture risque de doubler passant de 500 euros à plus de 1 000 euros. Et bien sûr, le chauffage consomme le plus mais surtout la climatisation. Chauffer en hiver, rafraîchir en été. En conséquence, les habitants qui consomment le plus se trouvent dans le Sud de la France et sur la côte Ouest.