Électricité trop chère : le coup de gueule d'un maire

Et tant qu’il n’aura pas ce qu’il veut, le maire fait un choix radical. Il ne paiera pas sa facture l’année prochaine. Et il invite toutes les communes à faire comme lui. Une ville sans électricité, c’est : plus de courant dans les écoles, plus d’informatique, des services municipaux paralysés. C’est impossible de s’en passer. Le maire est soutenu par une partie de ses administrés.