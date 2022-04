Electricité : vous avez réduit votre consommation

Un peu plus loin, ses voisins aussi répondent à l'appel national. C'est simple, ce matin, Thierry a tout débranché. "On a coupé toutes les machines qui sont branchées là. C'est ce bouton-là. Si vous l'allumez, ça met en route le café et tout ça. Et donc ce matin, on a coupé là. Ça coupe tout", nous raconte Thierry. Le couple a revu son planning de lessive. La femme de Thierry nous affirme : "Vous voyez, le panier à linge est plein. Et j'attends demain pour pouvoir faire une machine." Le pic de consommation redouté est passé. Son niveau était inférieur aux prévisions du Réseau de Transport d’Électricité.