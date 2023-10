VIDEO - Electroménager : cafetière, aspirateur... quel est le bon moment pour acheter ?

Plus étonnant, les aspirateurs, à quel moment sont-ils les plus chers ? Au mois de mai, exactement où ils coûtent en moyenne 286 euros contre 225 en décembre, soit plus de 60 euros de différence.

Ces fortes variations n'existent que sur Internet, les grandes surfaces étant tenues de respecter les prix indiqués sur leur catalogue. Ils vont donc rester fixes jusqu’à Noël, hors promotions exceptionnelles.