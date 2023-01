VIDÉO - Électroménager : est-il vraiment rentable de réparer ses appareils ?

Pour le gros électroménager, les professionnels ont une règle : si l'appareil a moins de dix ans, on peut privilégier la réparation. Au-delà, on peut songer à le remplacer. Mais aujourd'hui, les Français préfèrent de plus en plus faire durer leurs équipements. Les industriels ont repéré cette tendance, et s'y adaptent. Un atelier de réparation visité par notre équipe en témoigne. Il a été construit par une grande marque de distribution d'électroménager, il y a quelques mois, pour faire face à une demande grandissante.