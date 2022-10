Électroménagers : pensez à la réparation !

Faire réparer plutôt que d’acheter neuf : de plus en plus de Français choisissent cette option pour payer moins cher. Dans un atelier, on restaure de tout. Parfois, ces réparations ne coûtent presque rien. Ici, on estime qu’à peine 3% des pièces détachées ne peuvent pas être remplacées car elles ne sont plus fabriquées.