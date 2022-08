Elles réussissent à remplir leur caddie gratuitement

Cumuls des promotions, des bons de réductions et application à la caisse, elle ne paie que 27 euros, qui sont réglés avec sa carte de fidélité. Elle n’a donc rien déboursé. Et ce n’est pas tout, de retour à la maison, elle scanne une partie de ses produits sur plusieurs sites de remboursement. Son compte en banque est crédité un à trois jours plus tard.