Embargo sur le pétrole russe : quelles conséquences ?

Plus une goutte de pétrole russe dans nos véhicules européens. L’objectif de la Commission européenne est ambitieux. À quoi va ressembler cet embargo et quand sera-t-il mis en place ? Au plus tôt fin 2022, le temps pour les compagnies pétrolières européennes de s’organiser. Les vannes ne pouvant être fermées du jour au lendemain, l’Europe dépendant au pétrole russe. Il représente 26% de notre consommation, ce qui rapporte énormément à la Russie depuis le début de la guerre : 21 milliards d’euros.