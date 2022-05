Embargo sur le pétrole russe : quelles conséquences pour le prix des carburants ?

Plus aucun pétrole russe en France d'ici la fin de l'année 2022. Alors, quelles conséquences à la pompe ? Dès les prochains jours, acheter du carburant deviendra de plus en plus cher. Essence et diesel vont continuer d'augmenter. Le litre à plus de 2 euros risque d'être une réalité durable, malgré la ristourne de 18 centimes.