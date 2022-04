Emmanuel Macron réélu : quelles seront ses premières mesures pour le pouvoir d'achat ?

Après sa réélection, les attentes des Français sont nombreuses pour le prochain mandat d'Emmanuel Macron. Sorti victorieux le 24 avril, comment va-t-il augmenter le pouvoir d'achat des citoyens ? Ces derniers mois, les prix des produits de première nécessité et des matières énergétiques ont explosé à cause de la guerre en Ukraine et d'un bouleversement économique mondial. Alimentation, carburants, primes ou encore pensions de retraites… TF1info fait le point sur les mesures phares de ces prochains mois.