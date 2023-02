VIDÉO - Quand des agriculteurs lancent leur propre marque de yaourts

Une fois par semaine, ces deux éleveuses quittent leur ferme pour faire la tournée des supermarchés. À bord de leur camionnette se trouvent des centaines de yaourts. En rayon, c’est l’une des meilleures ventes, une fierté pour Laurence Rannou. En se lançant il y a un an, elle n’aurait jamais cru voir un jour ses yaourts en tête de gondole. À l’origine de son succès, un collectif d’éleveurs et l’ambition d’inverser le rapport de force entre agriculteur et grande distribution. Comment ? Tout simplement en créant leur propre marque, plutôt que de faire des yaourts chacun dans son coin.