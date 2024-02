En France, la bière sans alcool brasse de plus en plus de monde

Avez-vous déjà testé la bière sans alcool ? Nous sommes le pays avec le plus de nouveaux consommateurs de ce genre de boisson : +25% en 2022.

Qu'importe l'ivresse, pourvu qu'il y ait la mousse ! De plus en plus de Français troquent leur habituelle pinte de blonde pour une bière sans alcool, séduits par une offre croissante et les avantages pour leur santé, sans renoncer pour autant au caractère festif et convivial souvent associé aux boissons alcoolisées.

Lancée dans les années 70, la bière sans alcool a initialement été pensée pour un marché de niche : les automobilistes, les femmes enceintes ou les anciens alcooliques. Mais ces dernières années, l'offre a été diversifiée et élargie. Le nombre de marques a doublé depuis 2010, atteignant plus de 700, selon la Fédération des Brasseurs. Une conséquence de l'amélioration des techniques de brassages et des arômes, permettant d'améliorer le goût du produit, longtemps un frein pour la massification du marché.

Pour conserver le goût d'une boisson alcoolisée, les fabricants utilisent pourtant les mêmes ingrédients. Baléa, une brasserie du pays basque sollicité dans le sujet ci-dessus, a lancé sa bière sans alcool il y a deux ans. Ce qui change ? Ce sont les quantités. En d'autres termes, il faut limiter le sucre, soit ce que consomment les levures pour fabriquer de l'alcool pendant la fermentation. Résultat : une bière quasiment sans alcool, vendue au même prix qu'une bière traditionnelle.

Le sans alcool a même séduit certains domaines prestigieux autour de Saint-Émilion (Sud-Ouest). Le vin est envoyé en Allemagne pour retirer l'alcool à l'aide d'une machine perfectionnée. Il y est distillé ; les arômes sont retirés avant d'être réinjectés une fois l'opération terminée. 50.000 bouteilles sont vendues chaque année depuis sa création en 2019.