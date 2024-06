C'est bientôt l'été et les ventes de soupes ont augmenté de 40 à 70%. À l'inverse, les ventes de glaces et de crèmes solaires baissent dans les mêmes proportions. Comment l'expliquer ? Réponses sur un marché du Nord.

Une fondue en juin, est-ce bien raisonnable ? Bien sûr ! Rangez vos salades et vos plats légers, en juin, on mange aussi copieusement qu'en plein hiver. C'est en tout cas ce que l'on comprend dans le reportage ci-dessus. Le 13H de TF1 s'est rendu ce vendredi matin sur le marché d'Orchies (Nord). Il fait tellement mauvais que certains commerçants ne sont même pas venus. Pas de soleil ? Pas de tomates-mozza ! Tout le monde a ressorti les pulls, les doudounes, les parapluies. Manque plus que les après-ski !

D'autres ont carrément rallumé le feu de cheminée : "Il y a de l'humidité dans la maison, c'est pour ça que je fais une flambée", déclare une habitante, avec un sérieux papal, avant de se moquer de l'absurdité de la situation. "Une cheminée en juin", dit-elle, dans un état de rire.

"On mange des plats réconfortants !"

Lætitia, elle, est une vendeuse de fruits et de légumes sur ce même marché et son constat paradoxal, c'est que c'est-pas-des-salades ! "Normalement, à cette saison, on mange des tomates pour faire la salade, des haricots verts... et pourtant, on vend des carottes, des poireaux, des navets...". Ce à quoi une cliente enjouée répond : "On mange des plats réconfortants ! On va faire encore de la raclette !", dit-elle, hilare. "Ou alors un bon bœuf-bourguignon, pourquoi pas ! ça réchauffe et avec le temps qu'on a, c'est obligé !". Non, vous ne rêvez pas, chers fans d'Evelyne Dhéliat, nous sommes bien en juin ! Et sur ce marché, la seule qui a le sourire, c'est la vendeuse de poulet ! "Les pommes de terre et une salade à côté, ça marche très bien", assure-t-elle, à côté de sa rôtisserie.

D'où notre question existentielle : est-ce bien la preuve que la météo a une influence importante sur la consommation ? "Les soupes ont connu la semaine dernière une croissance de leur vente de près de 30% à la grande distribution. Et puis des produits solaires, qui normalement commencent à se vendre à ce moment-là, se vendent à moins 45%, ou encore des glaces, à moins 25%", affirme Emily Mayer, experte de la consommation, sollicitée par TF1 dans le sujet en tête de cet article.

Confirmation des dires dans les rayons d’un supermarché : au rayon glaces, il n'y a pas foule. On peut même dire qu'il n'y a personne : "Dimanche, je fais un plat d'hiver : le gratin dauphinois !", déclare en passant une femme qui faisait ses courses. Et à la question "pourquoi ?", sa réponse toute trouvée : "Il fait froid !", dit-elle, à deux doigts de remettre une écharpe. Sinon, vous avez prévu quoi comme cadeau pour la prochaine fête des Pères : des moufles ou un passe-montagne ?