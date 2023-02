VIDÉO - En Savoie, ce drôle de poulailler mobile et autonome en énergie livre des œufs frais

Ce poulailler est autonome en énergie grâce à des panneaux solaires. En plein air, les poules gambadent. Les basses-cours sont déplacées tous les mois afin de garantir de l’herbe toujours fraîche. À cause de la grippe aviaire, le parcours des poules est plus restreint, mais cela ne les empêche pas de produire environ 700 œufs chaque jour. Ces derniers sont ensuite triés, calibrés et datés.