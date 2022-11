Énergie : avant l'hiver, immersion dans une salle de commande des coupures d’électricité

Les coupures éventuelles n'auront lieu qu'aux heures de fortes tensions. Cela veut dire entre 8 heures et 13 heures, et entre 18 heures et 20 heures. Il s'agit là d'une solution de dernier recours. Avant d'en arriver là, les 28 agences de conduite reparties en France disposent d'un autre levier. Elles peuvent baisser l'intensité du réseau de 5%.