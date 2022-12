Économies d'énergie : combien les bons élèves peuvent gagner

De nombreux fournisseurs proposent désormais des formules analogues. TotalEnergies a lancé cette offre le mois dernier : si par exemple votre facture annuelle s’élève à 1000 euros et que vous réduisez votre consommation de 5%, la note diminue naturellement de 50 euros, auxquels s’ajoute un bonus de 30 euros. Plus les économies sont importantes, plus le bonus augmente, jusqu’à 120 euros au maximum.