Énergie : face à la hausse des prix, des boulangers craignent de mettre la clé sous la porte

Quelques kilomètres au sud, à Arleux dans le même département, ces artisans vivent le même cauchemar. Pourtant, ils consomment le minimum d'énergie. Leurs fours ne chauffent qu'en heure creuse. Et ils baissent les lumières au point de travailler dans le noir, et ce, dans le but de faire des économies d'énergie.

Cette boulangère passe désormais plus de temps dans les papiers qu'en cuisine. Elle a monté trois dossiers pour obtenir des aides, car elle refuse d'augmenter le prix de son pain. "Non seulement on a subi l'augmentation des matières premières qui flambent depuis X temps, je ne peux pas dire à mes clients qu'ils vont payer 5 euros leur baguette ! Je ne sais pas si ça va être faisable", explique-t-elle. Si ses efforts n'aboutissent pas, elle sera obligée de licencier plusieurs de ses salariés.