Chauffage au bois : l'Assemblée adopte une aide pour les particuliers

Cette mesure, prise lors de l'examen en première lecture du projet de budget rectificatif pour 2022 et adoptée avec 218 voix pour et une seule contre, a pour but d’aider les ménages à se chauffer correctement durant l’hiver avec des bûches ou des pellets, ces bâtonnets cylindriques dont les prix ont explosé.

Selon l'Agence de la transition écologique (Ademe), le bois est la source de chauffage principale pour plus de 3 millions de Français, avec de plus en plus de chaudières à granulés.