Énergie : le bouclier tarifaire prolongé jusqu'en décembre

Le bouclier tarifaire permet de contenir la flambée des prix du gaz et de conserver le pouvoir d’achat des Français les plus exposés à ces potentielles hausses. Si vous trouvez globalement cette mesure justifiée, vous vous interrogez toutefois sur ce qu'il se passera après quand le dispositif prendra fin. "Ça fait passer l’augmentation plus en douceur", lance une passante.