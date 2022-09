Énergie : les manèges se convertissent à la sobriété

Le geste est désormais une habitude pour David Cohen. Entre deux tours, il coupe systématiquement le moteur de son manège. "La moitié du temps, le manège est à l’arrêt pour charger les gens et les décharger. Donc, on a gagné la moitié du temps en énergie", explique-t-il. Cela lui permet surtout d’économiser 10 000 euros par an sur sa facture.