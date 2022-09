Consommation d’énergie : nos conseils pour remplir chez vous l’objectif des -10%

Dans la cuisine, ne laissez plus bouillir votre eau à l'air libre. La cuisson ira beaucoup plus vite en couvrant votre casserole. Un gain de temps qui permet également d'économiser 2% de consommation d'énergie pour le logement. Et c'est de loin d'être le seul conseil qu'il soit possible d'appliquer dans cette pièce.

D'après Cassandre Milius, spécialiste des écogestes, fondatrice de la plateforme The Good Habits, il vaut mieux "éviter d'ouvrir la porte du four pour vérifier la cuisson parce qu'on va perdre de la chaleur". Autres conseils : dégivrer régulièrement son congélateur et son frigo ou nettoyer régulièrement la grille arrière du frigo "parce qu'il va mieux consommer et il va utiliser moins d'énergie".