VIDÉO - Énergie : que valent vraiment les panneaux solaires à installer soi-même ?

Dans les magasins de bricolage, ou en ligne, de plus en plus de fabricants proposent ces panneaux solaires à installer soi-même. Les prix varient de 649 euros à 840 euros, avec des promesses de rentabilité très alléchantes. Mais qu'en est-il vraiment ? Un magasin de bricolage près de Nantes a fait ses propres estimations, et c'est un peu plus long qu'annoncé. "A Nantes, avec notre ensoleillement", nous explique le directeur commercial, "et en supposant que le prix de l'électricité n'augmente pas, on va mettre environ 7 ans pour rentabiliser" le kit qu'il nous présente.