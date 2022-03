Engrais : les coûts explosent pour les agriculteurs

Ces petites billes sont devenues un produit de luxe. Il s'agit d'engrais azotés. Ce sont les fertilisants les plus utilisés dans l'Hexagone pour faire pousser nos céréales. Depuis un an, ce fabriquant qui approvisionne 45% des agriculteurs français, a presque triplé son prix de vente. Cet engrais est fabriqué à partir d'ammoniaque. Pour obtenir de l'ammoniaque, il faut du gaz. Ce dernier représente 80% du coût de production. Or, le prix du gaz flambe, soit +1000% en un an.