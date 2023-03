VIDÉO - Alimentation : biscuits, céréales, sodas... le boom des produits contrefaits

C’est devenu une préoccupation majeure pour les marques, qui sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers des entreprises spécialisées pour remonter ces réseaux, comme Webdrone. À sa tête, un ancien gendarme reconverti en enquêteur qui a mis un point un logiciel capable de détecter les annonces suspectes sur le web. Ce jour-là, Didier Douilly a repéré un vendeur de soda contrefait.

"Il dit proposer le mélange de Sprite, qu’il vend à la tonne. Mais on voit qu’il est conditionné dans un bidon. Surtout, il indique pouvoir fournir les bouteilles et même personnaliser les étiquettes. Ce n’est ni plus ni moins qu’un kit de la contrefaçon", explique, au micro de TF1, l'ancien gendarme, dans la vidéo en tête de cet article.