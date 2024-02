Produits français dans les supermarchés : ce qui va changer (ou pas) dans les rayons

Les consommateurs seront rapidement affectés par certains des gestes en faveur des agriculteurs. La composition et l’origine des produits vont être plus claires, et les enquêtes sur la provenance des aliments vont se multiplier dans les prochaines semaines.

Du bleu, blanc, rouge dans vos rayons tout le temps ? Vous avez l’habitude de voir des produits qui promettent d'être bien français, mais le sont-ils toujours ? Ce n’est pas sûr. "Vous savez, l'étiquetage, il faut que ce soit très sérieux aussi, puisqu’on peut faire dire ce que l’on veut à une étiquette", nous explique une cliente d'un supermarché. Elle a raison et ça devrait changer.

Des contrôles massifs à venir

Le gouvernement promet 10.000 contrôles sur l’origine française des produits. L’objectif est d’éviter des emballages pas très clairs que nous avions repérés il y a quelques mois, et que vous pouvez voir dans la vidéo en tête de cet article.

Actuellement, la France importe 35 % de ses fruits et légumes, 21 % de ses viandes bovines, et 42 % pour la volaille. Le Premier ministre dit vouloir arrêter d’importer ce qu’on produit sur le territoire, est-ce vraiment possible ? "Non puisque tous les accords, c'est le marché européen avec des pays tiers. À ce moment-là, c'était toujours la compétence communautaire et commerciale du marché européen qui s'applique", nous explique Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste au cbinet BDO France.

Les produits importés ont souvent un atout. Il faut que les consommateurs aient le choix du prix. Selon un géant de la grande distribution que notre équipe avait contacté : "Valoriser les produits français, ce n'est pas le problème. Mais les consommateurs sont-ils prêts à payer plus cher ?" Une menace à peine dissimulée. Favoriser les agriculteurs, ce serait faire grimper les prix à la caisse.

Une chose est sûre, c'est que les produits achetés via des centrales d'achat à l'étranger vont être contrôlés et devront respecter la loi Egalim. Une loi qui va désormais s'appliquer aussi dans les cantines scolaires, encouragées à acheter français. Bruno Le Maire a également annoncé jeudi des contrôles massifs "dans les prochains jours" sur les industriels et les supermarchés, qui concerneront notamment "toutes les plus grandes chaînes" de supermarchés.