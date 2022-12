Plus de 1000 euros le litre : ce que cache le prix (très) élevé des parfums

L’alcool ne coûte pas grand-chose aux marques. Qu’en est-il alors du concentré, le jus, en jargon de parfumeur ? Il est élaboré par des "nez", à l'instar de Sidonie Lancesseur, parfumeure chez Robertet, le leader mondial des ingrédients naturels. Elle travaille pour une centaine de marques et chacune d'elles lui accorde un budget à ne dépasser, qui va de 50 à 1000 euros. "Si on prend l’exemple de l’iris, qui est une des matières premières parmi les plus chères, je ne pourrai l’utiliser que pour des parfums pour lesquels je dispose d’un budget important", explique cette spécialiste. D’après nos sources, le jus et le contenant coûteraient environ 8 euros par flacon au fabricant. Qu’en est-il alors des 32 euros qui restent ?

Pour le savoir, nous sommes allés voir Sophie Maisant. Aujourd’hui directrice générale de la marque de parfum Bastille, elle a travaillé pendant 20 ans pour les plus grandes maisons de parfumerie. "Le jus et le flacon, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, souligne cette spécialiste. Il y a plein d’autres éléments qui entrent dans la composition du prix d’un parfum. Les frais de développement, mais aussi de fonctionnement, la logistique et, bien sûr, le marketing." En clair, la publicité. Les agences qui s’en occupent font souvent appel à des égéries. Or, tout cela a un coût. Le cachet peut même dépasser les 8 millions d’euros.