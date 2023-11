Contenants réutilisables : cette règle que trop de fast-foods ne respectent pas

Chaque année en France, 20 milliards de gobelets, assiettes et couverts sont jetés à la poubelle. Depuis le 1ᵉʳ janvier, une loi anti-gaspillage oblige les fast-foods et les chaînes de café à vous servir dans votre contenant, si vous en apportez un, et vous offrir une petite réduction au passage. Pourtant, la mesure est aujourd'hui difficilement appliquée dans la restauration rapide.

Nous partons déjeuner avec notre gourde et notre boîte à repas. Les chaînes de restauration rapide accepteront-elles de nous servir dans ces contenants réutilisables ? Nous faisons le test en caméra discrète. Au comptoir, la serveuse est un peu perdue et interroge sa responsable. La réponse est non.

De la vaisselle réutilisable et une ristourne

Nous retentons notre chance dans un autre établissement. Là encore, refus catégorique. C'est pourtant une obligation légale, les chaînes de restauration doivent accepter votre vaisselle. Pour les contenants de boissons, une tasse ou une gourde, elles sont même tenues de vous accorder une réduction sur votre commande.

Lors de notre test, une enseigne a respecté la règle à moitié en acceptant les contenants, mais pas la ristourne. Sur les dix établissements testés, la moitié a refusé de nous servir dans nos propres récipients avec souvent la même justification : la crainte du manque d'hygiène. Les chaînes de café, elles, sont quand même de bons élèves. À chaque fois, notre contenant est accepté et nous obtenons une remise.