VIDÉO - Sacs, baskets, parfums... Et si vous portiez des fruits "moches" recyclés ?

Du shampoing, du dentifrice ou encore des crèmes de beauté à base de fruits et de légumes, vous avez du mal à y croire. Pourtant, Julie Ducret en a fait sa spécialité. Dans des vergers des Hautes-Alpes, elle veut arrêter ce grand gâchis de production. Elles achètent donc ses pommes bio aux cultivateurs pour les transformer. "Nous allons chercher nos pommes qui ont des problèmes de calibrage. Là, typiquement, on a un fruit piqué, et du coup, il est impropre au marché alimentaire." De cette pomme, un laboratoire récupère les pépins, la chair et la peau pour les faire infuser dans de l'huile. Marie-Hélène Royer, responsable du laboratoire Acanthis, développe la marche à suivre. "On va la laisser cinq jours macérer, l'huile va se charger dans les molécules de la pomme et ensuite, on enlève la pomme, filtrer et on aura un extrait qui sera tout prêt."