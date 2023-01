Épargne, courses, cuisine : les astuces du quotidien pour gagner facilement du pouvoir d'achat

Dans cet atelier, on propose d'apprendre à cuisiner avec ce que l'on a l'habitude de jeter. "On va prendre les fanes de carottes, quelques orties, regardez cette carotte comme elle est vilaine. Mais pourtant, elle va faire son devoir. C'est la soupe super économique, qui va pourtant être magnifique !", explique l'une des responsables de l'association "Familles rurales de France". Place ensuite à un dessert, une crème au chocolat. "En temps normal, on utilise de la farine et des oeufs. Mais moi, j'utilise du pain dur, qui donne une onctuosité à la crème". En matière de pouvoir d'achat, les idées les plus simples sont souvent les meilleures.