Épargne : livret A ou assurance-vie, quel est le meilleur placement ?

Ce n’est pas tout. Les banques revalorisent cette année les assurances-vie ou les plans épargne retraite (PER). Certaines dépasseront les 3% de taux d’intérêt. Léna Tanguy, dentiste, verse quelques centaines d’euros par mois sur un PER. Cet argent ne sera utilisable qu’au moment de la retraite. "Au moins, j’épargne, c’est de l’argent que je ne touche pas, que je me force à placer et qui sera bien placé pour l’avenir", sourit-elle, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.