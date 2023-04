Que faire quand vous êtes victime d'une erreur de caisse au supermarché ?

Mieux vaut vérifier votre ticket à la caisse du supermarché. Les erreurs entre les prix affichés et les prix payés sont courantes : on en compte 8% par an environ, en faveur ou en défaveur du client. Alors, que faire si le prix d'un produit est plus cher sur votre ticket de caisse que le prix annoncé en rayon ?

Dans ce cas, c'est le prix le plus bas qui s'applique. Le vendeur est en tort puisque "l’information sur les prix est obligatoire" et que les prix "doivent être visibles et compréhensibles", indique le site de la Répression des fraudes. Le consommateur "doit être en mesure de connaître le prix qu'il aura à payer sans être obligé de le demander", peut-on lire. Le défaut d’affichage est sanctionné d’une amende administrative de 3 000 euros pour les personnes physiques et de 15 000 euros pour les personnes morales.

"Cette règle est destinée à protéger le consommateur des pratiques commerciales trompeuses", expliquait l'an dernier à TF1, dans "le 20H vous répond", Raphaël Barthlomé, responsable du service juridique de l’UFC-Que Choisir.