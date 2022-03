Essence : à quoi carbure le bioéthanol ?

Le Super Ethanol E85 est deux fois moins cher que les autres carburants. L'éthanol est un alcool produit à partir de végétaux et mélangé à l'essence sans-plomb. Ça ne marche pas pour le diesel. À la station-service, vous en mettez peut-être sans vous en rendre compte. Pourtant, c'est marqué sur le pistolet. Il y a 10 % d'éthanol dans le SP95 et jusqu'à 85 % pour le Super Ethanol produit en France à partir de betteraves pour 50 % et de céréales pour l'autre moitié.