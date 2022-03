Essence : la course aux pompes les moins chères

Pour économiser sur son plein d'essence, Flavie fait un détour imprévu entre son domicile et son supermarché. Son conjoint a repéré une station-service aux tarifs imbattables. Le litre d'essence sous la barre des 2 €, presque 30 centimes de moins que dans les stations alentours. Pour Flavie, c'est une quinzaine d'euros économisés. Et elle n'est pas la seule à avoir choisi cette station. Jessica, infirmière, l'avait repéré sur Internet et doit patienter pour faire son plein. D'autres se renseignent sur les prix via des applications. C'est le cas de Juliette, 26 ans, qui l'a téléchargée ce matin.