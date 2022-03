Essence : les stations communales font le plein

Le point commun entre Riotord (Haute-Loire) et Saint-Félicien (Ardèche), ce n'est pas seulement le nombre d'habitants, mais aussi la station communale. À l'heure où vous faites la chasse au carburant le moins cher, dans ces deux villages, on ne se pose plus de questions : "les prix restent vraiment très serrés par rapport à la concurrence" ; "c'est très cher, mais c'est moins cher qu'ailleurs". Entre 5 et 20 centimes de moins que les grands distributeurs. Les deux stations automatiques ont même rarement franchi la barre des deux euros.