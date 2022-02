Essence moins chère : le plein d'astuces

Pour dépenser encore moins, il faut rouler encore plus loin. Une famille est originaire du Médoc est à plus de 2 heures de route de chez eux cet après-midi. Ce n'est pas pour flâner dans les rues d'Irún en Espagne, mais plutôt pour profiter de ses pompes à essence. Ils y sont venus spécialement pour faire des courses et surtout pour faire le plein.