Et maintenant, on nous apprend à cuire les pâtes !

Qui aurait cru que cuire un plat de pâtes pouvait demander un peu de réflexion. L’eau bouillante sert toujours de rigueur durant deux minutes, mais ensuite, il faudrait tout simplement couper le feu et laisser mijoter. Cette cuisson, plus économique et plus lente de quelques minutes, est préconisée par l’Italien Giorgio Parisi, prix Nobel de Physique en 2021.