Les casses automobiles, un bon plan pour acheter ses pièces détachées jusqu'à trois fois moins cher

Le budget voiture est loin d'être indolore dans les foyers français. Pour faire des économies facilement, l'un des meilleurs moyens est de se rendre... à la casse. Si vous devez engager des réparations, les pièces détachées d'occasion peuvent coûter jusqu'à 70% moins cher.

Vu du ciel, c'est un parking géant, à un détail près. Les milliers de voitures garées ici ne rouleront plus jamais, leur course prend fin dans cette casse de plus de quinze hectares. Tout n'est pas à jeter, les plus belles pièces des épaves sont démontées pour être revendues d'occasion.

"C'est moins cher ici"

Certaines sont plus recherchées que d'autres, comme une barre qui supporte le moteur. Elle rejoindra les 140.000 pièces détachées du stock. Au bout de la chaîne, des clients en quête de la perle rare. "J'ai acheté un phare ici. Il est d'occasion, mais à bon prix. C'est moins cher ici, je l'ai payé 45 euros", sourit un client. C'est trois fois moins cher qu'un phare neuf.

Cette casse XXL, bien connue dans la région, porte le nom de son discret fondateur, Guy Marin. Toujours au travail à 74 ans, il nous raconte le début de l'histoire. Il a début tout seul, alors que 90 salariés travaillent aujourd'hui à ses côtés pour développer, entre autres, la vente sur Internet, qui représente plus de 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise.