Êtes-vous prêt à boire du vin en canette ?

Avec des couleurs et des motifs, rien ne permet d'imaginer que ces canettes contiennent du vin. "Ça fait boisson énergisante" : de l'étonnement, mais pas de refus catégorique pour la dégustation. Les États-Unis et l'Angleterre se sont déjà convertis. Le pays de la bouteille et du bouchon de Liège va-t-il succomber à son tour ? C'est le pari de Dominique Martin. Ce producteur de la canette de muscadet "Océan" est venu sur ce salon avec de quoi satisfaire les curieux. "C'est le vin en format individuel. Aujourd'hui, ça rend vraiment service, c'est pratique", vante-t-il.