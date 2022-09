Êtes-vous prêts pour les 19 °C à la maison ?

Chez ce couple de retraités, le chauffage sera allumé le plus tard possible avec le souci de garder une température constante et d'éviter les pics de consommation de leur chaudière à gaz. Mais pour Suzanne, modérer son chauffage a tout de même une limite. Avec une chaleur de 19 degrés pour les particuliers comme dans les bureaux, la préconisation politique a tendance à également échauffer les esprits.