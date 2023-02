Étiquetage des volailles : le projet européen qui donne la chair de poule aux producteurs

Bien choisir son poulet bientôt plus difficile ? La Commission européenne envisage de supprimer les mentions caractérisant le mode d’élevage des volailles pour simplifier les normes de commercialisation. Datant de 1991, elles sont au nombre de cinq, à savoir "Alimenté avec x % de … ", "Élevé à l’intérieur - système extensif", "Sortant à l’extérieur", et les plus connus "Fermier - élevé en plein air" et "Fermier - élevé en liberté". Mais si ce projet aboutit, elles deviendraient facultatives. Et "tout opérateur européen pourra désormais utiliser n’importe quelle autre mention de mode d’élevage sans aucun contrôle", prévient l’interprofession de la volaille de chair (Anvol) et le Syndicat national des labels avicoles de France (Synalaf).