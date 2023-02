EXCLU TF1 - 1,99€ max : Total annonce un plafonnement du prix des carburants jusqu’à la fin de l’année

Moins de 2 euros le litre garanti. Après avoir accordé l’an dernier des remises à la pompe de 20 puis 10 centimes dans ses stations, TotalEnergies annonce un nouveau geste en faveur des automobilistes : cette fois, pas de ristourne, mais un plafonnement des prix. À partir du 1er mars prochain, et jusqu’à la fin de l’année, les prix des carburants ne dépasseront pas 1,99 euro dans l’ensemble des 3400 stations-service que le groupe compte en France, a annoncé son PDG, Patrick Pouyanné, ce mercredi soir dans le 20H de TF1. Cette promesse, valable sur l’ensemble des carburants essence et diesel (Diesel Premier B7, Diesel Premier B10, SP95-E10, SP95-E5, Superéthanol E85), hormis le sans-plomb 98 et le diesel Excellium de qualité première, s’appliquera même dès ce week-end dans les stations d’autoroute du groupe.