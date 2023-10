Existe-t-il encore des tarifs réglementés pour le gaz ? Le 20H vous répond

Et puis, il y a aussi une certaine confusion, car il y a toujours un tarif réglementé pour l’électricité ! Quant au bouclier tarifaire, c’est la même chose : il a disparu pour le gaz, mais il est maintenu pour l’électricité. "Là non plus, vous n’avez pas vu la différence sur vos factures de gaz, car les prix ont baissé ces derniers mois, au point de passer sous le niveau moyen du bouclier tarifaire", décrypte le médiateur de l’énergie.

Donc de fait, ce bouclier était devenu inutile. Mais attention, depuis le mois d’octobre, les tarifs du gaz remontent, comme l’observe la commission de régulation de l’énergie.