En 2023, 1,5 million de produits alimentaires contrefaits ont été saisis, soit quatre fois plus sur un an. Soyez prudents, car il y a des risques pour la santé.

Des bouteilles de concentré, des poudres aromatisées avec les noms de grandes marques de soda… Cependant, ces produits sont en fait des contrefaçons. Près de 650.000 articles ont été saisis par les douaniers de La Réunion, un record. Les produits alimentaires sont de plus en plus concernés par cette fraude.

L’année dernière, les douanes ont saisi 1,5 million de produits alimentaires contrefaits, soit quatre fois plus qu'en 2022. On trouve par exemple du ketchup, des biscottes, de l'eau ou des produits laitiers aux noms et logos modifiés. Le problème ? À l’intérieur, aucune garantie sur la liste et la qualité des ingrédients. "C'est là toute la question, c'est qu'à l'intérieur, on ne sait pas de quoi est composé le produit. Il est évident que si le contrefacteur veut tromper le consommateur avec un emballage qui est ressemblant, de la manière, il peut tromper le consommateur avec ce qu'il y a à l'intérieur", nous explique Delphine Sarfati-Sobreira, directrice générale de l'Unifab (Union des fabricants).

Aucun risque de trouver ces contrefaçons dans votre supermarché. Elles sont généralement vendues sur des sites Internet suspects ou sur des marchés à la sauvette, avec quelques indices pour les repérer. "Si le prix est divisé par trois par rapport au prix du produit habituel sur le marché, si la qualité du produit semble altérer, si les étiquettes sont rédigées avec des fautes d'orthographe, potentiellement, le produit qui est vendu est un produit frauduleux", nous prévient Me Emma Leoty, avocate spécialisée en droit de la consommation.

Au moindre doute, les consommateurs trompés peuvent renvoyer leurs articles sous 14 jours, effectuer un signalement sur le site SignalConso, et surtout, ne pas consommer le produit.