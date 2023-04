VIDÉO - Face à l'inflation, le succès des magasins de viande à prix discount

Du faux-filet ou du filet mignon à moins de 11 euros le kilo et quatre andouillettes pour 6 euros... Les tarifs affichés sont 50% moins élevés que dans les supermarchés classiques. Dans un magasin du Val-d'Oise ouvert il y a une quinzaine de jours, on vend viande et charcuterie à prix cassés. Le commerce de la viande est à son tour touché par l'immense succès des enseignes de discount, qui ont littéralement explosé à la faveur de l'inflation. Le prix de la viande a augmenté en moyenne de 30% sur un an, soit du double de la moyenne des produits alimentaires.