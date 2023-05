VIDÉO - Face à l'inflation, les Français changent leurs habitudes pour préserver les loisirs

Se serrer la ceinture sur l'alimentation, c'est autant de gagner pour se divertir. "Les petites économies nous permettent de cagnotter un petit peu et de nous faire quelques sorties culturelles pour profiter pendant les vacances", nous dit-elle.

Les prochains congés, la famille Poiret s'y prépare déjà. Quitte à partir moins loin, moins longtemps, ils ne renonceront pas aux vacances. "Ça, on les garde. On les a et il faut changer d'air, il faut partir. On a besoin de s'oxygéner un peu", lance Xavier, le mari de Virginie. Comme un besoin de se changer les idées, de partager des moments en famille ou entre amis.