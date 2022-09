Face à la hausse des prix, vous avez changé vos habitudes

Face à l'inflation, comment remplir son caddie sans dépasser le budget ? Entre les fournitures scolaires des enfants, les vêtements, les appareils électroniques ou la décoration, de nombreux clients doivent désormais faire des choix. Les vêtements ne sont plus votre priorité, tee-shirts, robes, débardeurs, les achats sont en baisse de 4% en un mois. Plus d'achats plaisir non plus. Pour les meubles et les objets de décoration : moins 2%. Les téléphones et les ordinateurs sont aussi délaissés.